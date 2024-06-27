Приняли поправки по УСН, которые уже не актуальны

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект с поправками в НК, но эти поправки фактически утратили свою актуальность еще до голосования. Дело в том, что ранее в первом чтении был принят другой законопроект правительства с поправками в НК-2025, где повышенных ставок по УСН нет в принципе.

Что планировали изменить в УСН по первому законопроекту, мы разбирали тут (повышенные ставки, изъятие земли).

Поправки по второму законопроекту мы разбирали здесь (новые лимиты, НДС при УСН).

Сейчас по норме НК налог по повышенным ставкам считают так: с базы за кварталы до превышения – ставка 6% или 15%, а с разницы баз за отчетный период и период до превышения – ставка 8% или 20%. Эти две суммы вместе – аванс нарастающим итогом.

Но нет четкого алгоритма расчета налога, когда база нарастающим итогом уменьшается. Поэтому формулу хотели уточнить: с разницы баз (если она отрицательная) налог надо будет считать по обычной ставке, а не повышенной.

Но эта поправка уже потеряла смысл, так как повышенных ставок не будет. Очевидно, ко второму чтению эту поправку из законопроекта уберут.