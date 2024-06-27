В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил главе Минфина Антону Силуанову отменить государственную пошлину за заключение брака. Сейчас она составляет 350 рублей.
Несмотря на то, что размер госпошлины существенно не повлияет на бюджет будущей семьи, ее отмена станет «символическим фактором для общества».
«В этой связи считаю необходимым также снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей», — сказано в письме.
В 2022 году было зарегистрировано больше 1 млн браков. Средняя сумма уплаченных денежных средств в год превысила 320 млн рублей.
Недавно мы писали, что Минфин планирует увеличить размер пошлины за развод в 8 раз — до 5 000 рублей.
Комментарии8
Вот оно. Так их. В брак бесплатно, обратно - денюжку плати.
А вот это,"символический фактор для общества", это что?
вход - рубль, выход - два))
ну, тут немного другая интерпретация:
вход - ноль, выход - пять)))
Суть та же))
Прикольно, за регистрацию решили отменить, а за развод увеличить. Прямо таки закон сохранения
Ну , теперь надо подумать сколько будет стОить родиться и умереть.
Родиться бесплатно в ввиду современных тенденций. Умереть уже дорого будет))
Ну по аналогии с браком) а то скоро и к терроризму-экстремизму приравняют
Долгожителям - да, дороговато, скорей всего. А тем, кто в день выхода на пенсию сдохнет - скидка будет.