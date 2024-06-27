В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака

Отмена государственной пошлины за заключение брака станет символическим фактором для общества. Сейчас ее размер составляет 350 рублей.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил главе Минфина Антону Силуанову отменить государственную пошлину за заключение брака. Сейчас она составляет 350 рублей.

Несмотря на то, что размер госпошлины существенно не повлияет на бюджет будущей семьи, ее отмена станет «символическим фактором для общества».

«В этой связи считаю необходимым также снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей», — сказано в письме.

В 2022 году было зарегистрировано больше 1 млн браков. Средняя сумма уплаченных денежных средств в год превысила 320 млн рублей.

Недавно мы писали, что Минфин планирует увеличить размер пошлины за развод в 8 раз — до 5 000 рублей.