Депутаты хотят запретить эвакуировать автомобиль при предъявлении документов

Эвакуацию транспортного средства приостановят, даже если водитель оставил документы в автомобиле.

В Госдуму внесли законопроект с поправками в п. 1.1 ст. 27.13 КоАП. Согласно изменениям, задержание транспортного средства будет прекращено, если водитель сможет предоставить документы для управления автомобилем. Даже если они находятся в машине.

«Нередко документы на автомобиль водители хранят в самом автомобиле. С учетом того, что в настоящее время процедура эвакуации осуществляется за считанные минуты, то даже появившийся владелец транспортного средства до момента движения эвакуатора, увидит свой автомобиль, скорее всего, на эвакуаторе, но который движение еще не начал», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас водители имеют право забрать документы из автомобиля. Но на практике это сделать невозможно, поскольку машина уже опломбирована и погружена на эвакуатор.

Законопроект предлагает приостановить задержание автомобиля, если:

эвакуатор не начал движения;

на месте есть лицо, способное управлять конкретным транспортным средством;

причина задержания транспорта может быть устранена на месте.

Таким образом, водителю будет не нужно тратить время и деньги на то, чтобы забрать машину со штрафстоянки.