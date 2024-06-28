Апелляционные жалобы по гражданским делам будут рассматривать суды высшей инстанции

Депутаты предлагают передать полномочия по рассмотрению апелляционных жалоб судам высшей инстанции. Сейчас этим занимаются суды первой инстанции, на решение которых и была подана апелляция.

В Госдуму внесли законопроект о передаче права выносить решения по апелляционным жалобам в гражданских делах судам апелляционной инстанции. Пока что такие дела рассматривают суды первой инстанции.

«Согласно законопроекту, апелляционные жалобы в гражданском судопроизводстве будут подаваться так же, как и сейчас, — через суд первой инстанции. При этом решение об их приемлемости для апелляционного рассмотрения будет принимать суд апелляционной инстанции», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас в гражданском судопроизводстве апелляции рассматривает тот же суд, на постановление которого была подана жалоба. Судьи проверяют соблюдения требований закона к заявлениям и прилагаемым документам, а также имеют право оставить жалобу без движения или возвратить ее инициатору.

Такой подход позволит лучше защитить конституционные гарантии права каждого на судебную защиту.