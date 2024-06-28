🔥 Экстренный вебинар по изменениям в НК уже сегодня!

Изменения в НК РФ меняют всю налоговую систему страны. Эти изменения коснутся и организаций, и предпринимателей, и всех физических лиц. Разберемся, что включает в себя налоговая реформа 2025 года и что необходимо сделать уже сейчас, чтобы подготовиться к изменениям.
Приходите на «Экстренный вебинар по изменениям в НК: новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль + амнистия по дроблению». Он состоится уже сегодня в 11:00 мск!
На вебинаре рассмотрим:
НДС для компаний на УСН;
новые лимиты для УСН;
амнистию за дробление бизнеса;
прогрессивную шкалу НДФЛ;
прочие точечные изменения, которые есть в законопроекте о налоговой реформе.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!
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