🔥 Экстренный вебинар по изменениям в НК уже сегодня!

Разберитесь во всех изменениях в НК РФ, с которыми будем жить с 2025 года. На вебинаре обсудим актуальный текст законопроекта, первые спорные вопросы, возможные последствия его принятия.

Изменения в НК РФ меняют всю налоговую систему страны. Эти изменения коснутся и организаций, и предпринимателей, и всех физических лиц. Разберемся, что включает в себя налоговая реформа 2025 года и что необходимо сделать уже сейчас, чтобы подготовиться к изменениям.

Приходите на «Экстренный вебинар по изменениям в НК: новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль + амнистия по дроблению». Он состоится уже сегодня в 11:00 мск!

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На вебинаре рассмотрим:

НДС для компаний на УСН;

новые лимиты для УСН;

амнистию за дробление бизнеса;

прогрессивную шкалу НДФЛ;

прочие точечные изменения, которые есть в законопроекте о налоговой реформе.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!