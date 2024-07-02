Привлечь финансирование сделок можно через выпуск акций

IT-компания Softline собирается консолидировать рынок информационных технологий в РФ. Для финансирования своих сделок предприятие выпустит дополнительные акции по открытой подписке.

Компания Softline разместит 76 млн акций для финансирования собственных сделок по слияниям и поглощениям. Предприятие планирует консолидировать IT-рынок в России.

Ценные бумаги выпустят по открытой подписке. Стоимость дополнительного размещения акций будет определена советом директоров компании, исходя из их рыночной цены.

«Сегодня мы, учитывая конъюнктуру рынка и стоимость заемных средств, выбрали путь привлечения акционерного капитала, который, согласно результатам нашего анализа различных способов финансирования, оказался наиболее выгоден с точки зрения создания долгосрочной стоимости компании», — сказал СЕО ПАО «Софтлайн» Владимир Лавров.

26 июня Softline приобрела компанию «МД Аудит», которая разрабатывает системы для управления операционными процессами в розничных сетях. Инвестиции в перспективные edtech-проекты составят до 1 млрд рублей.

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