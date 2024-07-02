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Маркировка товаров

Число фальсифицированной молочной продукции сократилось в 150 раз

После запуска системы маркировки «Честный ЗНАК» фальсификат молочной продукции снизился с 30% до 0,2%.

За два года уровень молочной продукции с признаками фальсификации сократился в 150 раз – с 30% до 0,2%. Этого удалось добиться с помощью интеграции системы Россельхознадзора ВетИС и государственной системы маркировки «Честный ЗНАК».

Система Россельхознадзора следит за объемами молочного сырья, а «Честный ЗНАК» контролирует оборот готовой продукции. С 1 сентября 2024 года в оборот не допустят молочную продукцию, если расхождение между системами составит 5% и более. Об этом сказано в телеграм-канале Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Эффективность интеграции доказала, что ее можно расширять, чтобы автоматизировать защиту потребителей от фальсифицированной продукции и обеспечивать для Россельхознадзора новые инструменты по выявлению нарушителей», — сказал директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

Обмен данными между информационными системами распространят на новые категории пищевых товаров. Например, на корма для животных, икру и БАДы с животным сырьем.

Недавно мы писали, что кассы 1,8 млн раз заблокировали продажу нелегальной молочной продукции.

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