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Социальные пособия

Для студентов-родителей предложено ввести стипендии в размере МРОТ

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала инициативу Минобрнауки ввести для студентов-родителей стипендии в размере МРОТ.

Останина отметила, что стипендии в размере МРОТ студентам-родителям помогут молодым семьям. Их смогут выплачивать только вузы, которые получают финансирование из федерального бюджета. Вузам с региональным финансированием придется самим искать инструменты для выплаты таких стипендий, что может сказаться на росте стоимости обучения.

«… благая мера, которая сопровождается тем, чтобы за счет одних осчастливить других, с моей точки зрения, вызывает много вопросов. Мы уже обратились по этому поводу в министерство с просьбой разъяснить источники финансирования и сколько это будет стоить», — сказала Останина.

Ранее в Госдуме предложили установить выплату студенческого материнского капитала на федеральном уровне.

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Для студентов-родителей предложено ввести стипендии в размере МРОТ

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