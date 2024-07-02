Для студентов-родителей предложено ввести стипендии в размере МРОТ

Останина отметила, что стипендии в размере МРОТ студентам-родителям помогут молодым семьям. Их смогут выплачивать только вузы, которые получают финансирование из федерального бюджета. Вузам с региональным финансированием придется самим искать инструменты для выплаты таких стипендий, что может сказаться на росте стоимости обучения.

«… благая мера, которая сопровождается тем, чтобы за счет одних осчастливить других, с моей точки зрения, вызывает много вопросов. Мы уже обратились по этому поводу в министерство с просьбой разъяснить источники финансирования и сколько это будет стоить», — сказала Останина.

Ранее в Госдуме предложили установить выплату студенческого материнского капитала на федеральном уровне.