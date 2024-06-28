В 3-НДФЛ вместо ИНН можно будет указывать номер ЕФИР

Эту норму НК изменят. Поправки – в законопроекте, который принят в первом чтении. Про него мы писали здесь.
Вместо ИНН можно будет указывать номер записи Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении (ЕФИР).
Таким образом, вместо ИНН можно будет указывать такие данные:
номер записи ЕФИР
или
ФИО;
дата и место рождения;
пол;
место жительства;
данные паспорта;
данные о гражданстве.
Кстати, свидетельства об ИНН отменят. Вместо них для физлиц будет просто выписка из ЕГРН.
Комментарии1
Можно будет указывать, но всё равно без ИНН не примут.