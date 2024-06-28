В 3-НДФЛ вместо ИНН можно будет указывать номер ЕФИР

В декларациях, заявлениях и прочих документах, которые направляются в ИФНС, физлица указывают свой ИНН или вместо него – персональные данные.

Эту норму НК изменят. Поправки – в законопроекте, который принят в первом чтении. Про него мы писали здесь.

Вместо ИНН можно будет указывать номер записи Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении (ЕФИР).

Таким образом, вместо ИНН можно будет указывать такие данные:

номер записи ЕФИР

или

ФИО;

дата и место рождения;

пол;

место жительства;

данные паспорта;

данные о гражданстве.

Кстати, свидетельства об ИНН отменят. Вместо них для физлиц будет просто выписка из ЕГРН.