Финансовые организации будут обязаны отвечать на жалобы

Чтобы сократить сроки рассмотрения жалоб, власти обязали банки, страховые и другие финансовые компании отвечать на все обращения за 15 рабочих дней.

С 1 июля вступает в силу закон, по которому все банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, бюро кредитных историй и другие финансовые организации обязаны отвечать на обращения в течение 15 рабочих дней.

Если обращение поступает в Центробанк, его перенаправят в ту компанию, на которую жалуется заявитель. Это произойдет в течение 7 дней с момента регистрации.

«Финансовая организация должна будет разобраться в проблеме, устранить возможные нарушения и ответить заявителю, а копию ответа направить в Банк России», — сказано в телеграм-канале ЦБ.

Если заявитель не получит ответ или не согласится с ним, то обращение рассмотрит лично регулятор.