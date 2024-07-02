Если сотрудник будет работать то в офисе, то из дома, в ЕФС-1 надо указывать код «ДИСТ»

Речь идет о случаях, когда сотрудник будет чередовать режим – несколько дней в неделю работать дистанционно, а остальные дни – в офисе.
В этом случае при приеме на работу или переводе в форме ЕФС-1 (графа 6 подраздела 1.1) указывают код ДИСТ.
Такое разъяснение дает СФР в письме от 18.06.2024 № 19-20/27389.
При этом код ДИСТ применяют только с 2024 года. Если сотрудник был принят на работу в 2023 году, код ДИСТ надо будет указывать в 2024 году при переводе на другую должность дистанционно или при увольнении.
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