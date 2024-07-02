Скорректируют перечень профильных доходов IT-компаний для пониженных взносов

Такие поправки в НК предусмотрены в законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении.
В льготные доходы идет оказание услуг в интернете на своем ПО, но есть такое исключение — реклама услуг такси и общепита по заказу организаций.
Если заказчик ИП, то формально можно считать это профильными доходами. Теперь этой лазейки в НК не будет: кто заказчик такого рекламного ПО, не будет иметь значения.
Впрочем, Минфин и ранее утверждал, что неважно кто заказчик – доходы от рекламного ПО для общепита для расчета льгот учитывать нельзя (письмо от 21.07.2023 № 03-03-06/1/68741).
Также в профильные доходы не будут включать услуги от ПО, если оно разработано другим лицом из группы компаний и это лицо – иностранная фирма или иностранный гражданин.
Напомним, IT-компания применяет ставку налога на прибыль 0% и тариф взносов 7,6% при соблюдении таких условий:
аккредитация;
доля профильных доходов не менее 70%.
Перечень профильных доходов IT-компаний и разъяснения к нему мы разбирали здесь.
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