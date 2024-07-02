Скорректируют перечень профильных доходов IT-компаний для пониженных взносов

Доходы от ПО, предназначенного для рекламы услуг такси и общепита, созданного для заказчиков-ИП, не будут идти в состав профильных доходов IT-компаний.

Такие поправки в НК предусмотрены в законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении.

В льготные доходы идет оказание услуг в интернете на своем ПО, но есть такое исключение — реклама услуг такси и общепита по заказу организаций.

Если заказчик ИП, то формально можно считать это профильными доходами. Теперь этой лазейки в НК не будет: кто заказчик такого рекламного ПО, не будет иметь значения.

Впрочем, Минфин и ранее утверждал, что неважно кто заказчик – доходы от рекламного ПО для общепита для расчета льгот учитывать нельзя (письмо от 21.07.2023 № 03-03-06/1/68741).

Также в профильные доходы не будут включать услуги от ПО, если оно разработано другим лицом из группы компаний и это лицо – иностранная фирма или иностранный гражданин.

Напомним, IT-компания применяет ставку налога на прибыль 0% и тариф взносов 7,6% при соблюдении таких условий:

аккредитация;

доля профильных доходов не менее 70%.

Перечень профильных доходов IT-компаний и разъяснения к нему мы разбирали здесь.