ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова

Чемпион UFC должен налоговой 297 млн рублей. Компании, которые связаны с Хабибом Нурмагомедовым, также находятся под пристальным вниманием ФНС.

ФНС наложила арест на счета чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей.

Как сообщает телеграм-канал Mash, после завершения спортивной карьеры Нурмагомедов открыл несколько фирм по продаже спортивного питания, а также компании, которые спонсируют промоушен международной сети ресторанов. Чемпион поставил в составе учредителей своих близких друзей, а сам начал выходить из бизнеса.

Недавно мы писали, что налоговики заблокировали счета компании Eagle FC, которая также связана со спортсменом. Раньше по решению ФНС закрылась туристическая фирма Нурмагомедова «Хикмет тревел». Причина — недостоверные сведения в официальных бумагах.

По данным РБК, дядя Хабиба Нурмагомедова опроверг обвинения в долгах спортсмена перед ФНС. Подобные сообщения он назвал фейком.