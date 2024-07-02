Правительство усовершенствует механизм государственных и муниципальных закупок

Чтобы в госзакупках принимало участие больше представителей малого и среднего бизнеса, кабмин пересмотрит порядок их проведения.

Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями заявил, что будет систематизирован порядок проведения госзакупок.

Правительство создаст специальный каталог с описанием конкретных товаров, чтобы заказчик мог выбрать лучшее предложение по цене. Акцент в списке будет сделан на цифровые паспорта отечественной продукции.

«По поручению Президента систематизируем порядок их проведения при небольших потребностях – как правило, ниже 600 тыс. рублей. Для этого пользуются услугами единственного поставщика, что во многих случаях является барьером для малых и средних предприятий», — сказал Мишустин.

К информационным системам госзакупок будут применять новые единые требования в части надежности и безопасности. Участники смогут обжаловать результаты конкурса.