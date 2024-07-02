Депутаты хотят индексировать страховую пенсию в два этапа

Первая индексация будет проходить 1 февраля на уровень инфляции, а вторая — 1 апреля исходя из роста доходов Социального фонда.

В Госдуму внесли законопроект об индексации страховых пенсий. С 2019 по 2024 годы ее проводили один раз в год 1 января. Однако с 2025 года депутаты предлагают проводить индексацию выплат в два этапа: 1 февраля — на уровень инфляции в стране, а 1 апреля — на основании данных о росте доходов Социального фонда.

«Настоящим проектом федерального закона предлагается осуществлять индексацию страховых пенсий и фиксированных выплат к страховой пенсии на индекс роста потребительских цен за прошедший год не с 1 февраля, а с 1 января каждого года, что, полагаем, будет являться оправданным и справедливым», — сказано в пояснительной записке.

Из-за новогодних праздников выплата январской пенсии назначается в декабре предыдущего года. Чтобы население получало больше средств, выплата проиндексированной пенсии будет начинаться с 1 февраля. Тогда же придет доплата за январь.

На осуществление планов в 2025 году понадобится около 33,5 млрд рублей из бюджета Соцфонда.

Ранее мы сообщали, что Соцфонд исполнил свой бюджет-2023 с дефицитом, а ФОМС с профицитом.