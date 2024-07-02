С 16 июля начнутся бездекларационные проверки 3-НДФЛ

2 мая завершилась декларационная кампания по сдаче 3-НДФЛ за 2023 год. Однако налоговики проводят камеральные проверки не только сданных 3-НДФЛ, но и не сданных.

Бездекларационные камералки коснутся тех, кто продал или получил в дар недвижимость, но не отчитался о полученных доходах. Проводить такие проверки начнут с 16 июля.

Напомним, 15 июля истекает срок уплаты НДФЛ по декларации 3-НДФЛ за 2023 год.

Налоговая база по доходам от продажи недвижимости будет исчисляться исходя из цены сделки с учетом кадастровой стоимости на 01.01.2023. Либо на дату внесения в ЕГРН, если объект создан в течение года.

Если цена сделки составит более 70% кадастровой стоимости , за налоговую базу будет приниматься цена сделки. И наоборот.

Налоговая база по доходам от подаренной недвижимости будет исчисляться из кадастровой стоимости объекта. Понижающий коэффициент 0,7 в данном случае не применяется.

При проведении камеральной проверки налоговики могут затребовать пояснения, которые надо дать в течение 5 дней.

За непредставление и несвоевременное представление 3-НДФЛ предусмотрен штраф в размере 5% неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц (не более 30%). И не менее 1 000 рублей.

За неуплату НДФЛ предусмотрен штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога, предупреждают налоговики.