НДС с онлайн-продажи товаров из ЕАЭС теперь платят в России

Компании и посредники из ЕАЭС должны встать на учет в налоговом органе РФ, а также платить НДС с продажи своих товаров через электронные площадки.

С 1 июля 2024 года продавцы стран ЕАЭС будут платить НДС в России, если реализуют товары через электронные торговые площадки.

«Организации, зарегистрированные в странах ЕАЭС (в том числе посредники — комиссионеры, агенты, поверенные), которые реализуют товары россиянам через электронные торговые площадки ЕАЭС, обязаны встать на учет в налоговом органе и исчислять НДС с таких продаж в РФ», — сказано на сайте ФНС.

Налог определят исходя из расчетной ставки в размере 16,67% или 9,09% — для случаев, предусмотренные п. 2 ст. 164 НК.

Налоговую декларацию по НДС нужно представлять каждый квартал до 25 числа, а сам налог уплачивается ежеквартально — до 28 числа месяца, который следует за истекшим кварталом.

Сейчас для продавцов и посредников из ЕАЭС работают электронные сервисы «НДС-офис иностранной интернет-компании» и «Личный кабинет налогоплательщика иностранной организации». Они позволяют заполнить заявление о постановке на учет, подавать налоговую декларацию и платить НДС.