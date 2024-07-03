Узнайте, как минимизировать риски по работе с самозанятыми уже сегодня!

Проверьте свои показатели работы с самозанятыми и подготовьтесь к мониторингу Минтруда.

Работать с самозанятыми становится все сложнее и опаснее как для обычного ИП, так и для крупного бизнеса. На вебинаре «Работа с самозанятыми – 2024. Мониторинг Минтруда» вы узнаете, как оформить работу с самозанятыми безопасным и наиболее оптимальным способом. И какие последствия грозят бизнесу, который выстраивает работу с самозанятым некорректно.

Вебинар пройдет уже сегодня в 11:00 мск!

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На вебинаре разберем:

Последние изменения в налоговом законодательстве касательно самозанятых.

Случай из практики: как неправильное оформление самозанятого привело компанию к огромным штрафам.

Основные принципы выстраивания работы с таким сотрудником.

Как проверить свой бизнес уже сейчас на наличие рисков и вовремя их устранить.

Спикер — Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!