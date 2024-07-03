Оплата гостиницы разъездным сотрудникам не облагается НДФЛ

Все виды компенсаций, установленных законом, не облагаются НДФЛ. К таким доходам, в частности, относятся компенсации работникам с разъездным характером работы. Например – водителям.

Но нормам ТК таким сотрудникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, возмещают:

расходы по проезду;

расходы по найму жилого помещения;

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные, полевое довольствие);

иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя.

Если в трудовом договоре обозначено, что работа сотрудника имеет разъездной характер, то выплаты на возмещение вышеназванных расходов не облагаются НДФЛ.

Об этом заявляет Минфин в письме от 02.05.2024 № 03-04-05/40913.

Но при этом расходы, в частности, по найму жилья должны быть документально подтверждены. Если нет подтверждающих документов, у сотрудника будет НДФЛ.

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