Оплата гостиницы разъездным сотрудникам не облагается НДФЛ

Но нормам ТК таким сотрудникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, возмещают:
расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные, полевое довольствие);
иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя.
Если в трудовом договоре обозначено, что работа сотрудника имеет разъездной характер, то выплаты на возмещение вышеназванных расходов не облагаются НДФЛ.
Об этом заявляет Минфин в письме от 02.05.2024 № 03-04-05/40913.
Но при этом расходы, в частности, по найму жилья должны быть документально подтверждены. Если нет подтверждающих документов, у сотрудника будет НДФЛ.
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