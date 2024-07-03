Взносы жильцов для выплат старшему по дому не облагается налогом у управляющей компании на УСН

Если собственники квартир скидываются на зарплату управдому через управляющую компанию, эти платежи для УК не будут доходом и их не надо включать в базу по УСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.01.2024 № 03-15-05/6699.

Выплаты председателям совета МКД облагаются НДФЛ и страховыми взносами.

Начисляет НДФЛ и взносы управляющая компания. НДФЛ она удерживает из выплаты домовому активисту, а взносы начисляет за счет средств жильцов.

Если УК выступает в качестве агента при получении от собственников помещений МКД денег в целях выплаты вознаграждения старшему по дому, то данные доходы не учитываются при УСН.

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