Банкам запретят самостоятельно повышать кредитный лимит

Правительство поддержало законопроект о запрете банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита и лимит по кредитным картам.
«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — сказано в отзыве кабмина.
Чтобы не вгонять заемщиков в долговую яму, депутаты хотят ограничить право банков повышать лимиты кредитования. Подобные действия сочли навязыванием клиентам невыгодных условий.
В правительстве указали, что при регулировании вопроса об увеличении займа нужно предусмотреть обязанность сторон не заключать новый договор, а вносить изменения в условия уже существующего соглашения.
Авторы законопроекта приняли замечания и учтут их при подготовке документа ко второму чтению.
Начать дискуссию