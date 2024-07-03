Банкам запретят самостоятельно повышать кредитный лимит

Депутаты считают повышение лимита по кредитам и кредитным картам навязыванием невыгодных условий для заемщиков.

Правительство поддержало законопроект о запрете банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита и лимит по кредитным картам.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — сказано в отзыве кабмина.

Чтобы не вгонять заемщиков в долговую яму, депутаты хотят ограничить право банков повышать лимиты кредитования. Подобные действия сочли навязыванием клиентам невыгодных условий.

В правительстве указали, что при регулировании вопроса об увеличении займа нужно предусмотреть обязанность сторон не заключать новый договор, а вносить изменения в условия уже существующего соглашения.

Авторы законопроекта приняли замечания и учтут их при подготовке документа ко второму чтению.