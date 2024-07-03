🎁 Дарим пакет из пяти консультаций экспертов при покупке онлайн-курсов

Покупайте онлайн-курсы по УСН, зарплате, кадровому учету, ФСБУ и ОСНО и получайте в подарок пять персональных консультаций от экспертов «Клерка».

Двойная акция в «Клерке»: самые нужные для работы бухгалтером онлайн-курсы всего по 4 900 рублей + пять консультаций в подарок.

Воспользуйтесь выгодным предложением, чтобы до конца лета успеть повысить квалификацию, грамотно составлять отчетность с учетом всех ФСБУ на ОСНО и УСН, вести кадровый и налоговый учет, рассчитывать зарплаты, отпускные и другие выплаты для сотрудников.

После прохождения онлайн-курсов вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

При покупке одного из курсов вы получите пакет из пяти персональных консультаций с экспертами «Клерка» в подарок! Сможете задать интересующий вас вопрос и в течение 3-х часов получить подробный ответ с рекомендациями и разъяснениями.

Вы узнаете о всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Цена со скидкой 69%: 15 950 рублей 4 900 рублей + 5 консультаций в подарок.

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На курсе вы получите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

Цена со скидкой 74%: 18 990 рублей 4 900 рублей + 5 консультаций в подарок.

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На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.

Цена со скидкой 74%: 18 990 рублей 4 900 рублей + 5 консультаций в подарок.

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В 2024 году организации обязаны применять шесть ФСБУ и можно досрочно применять седьмой стандарт по НМА. Неприменение или неверное применение ФСБУ является грубой ошибкой в учете и отчетности, за которое штрафуют налоговики.

Вам не надо самостоятельно читать 200+ страниц стандартов ― эксперты это сделали за вас и подготовили онлайн-курс на понятном языке, без канцеляризмов.

Цена со скидкой 62%: 12 790 рублей 4 900 рублей + 5 консультаций в подарок.

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Узнайте, как без ошибок составлять отчетность по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ, страховым взносам, формировать бухгалтерскую отчетность и налоговые базы.

Цена со скидкой 69%: 15 990 рублей 4 900 рублей + 5 консультаций в подарок.

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