🎁 Дарим пакет из пяти консультаций экспертов при покупке онлайн-курсов

Двойная акция в «Клерке»: самые нужные для работы бухгалтером онлайн-курсы всего по 4 900 рублей + пять консультаций в подарок.
Воспользуйтесь выгодным предложением, чтобы до конца лета успеть повысить квалификацию, грамотно составлять отчетность с учетом всех ФСБУ на ОСНО и УСН, вести кадровый и налоговый учет, рассчитывать зарплаты, отпускные и другие выплаты для сотрудников.
После прохождения онлайн-курсов вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.
При покупке одного из курсов вы получите пакет из пяти персональных консультаций с экспертами «Клерка» в подарок! Сможете задать интересующий вас вопрос и в течение 3-х часов получить подробный ответ с рекомендациями и разъяснениями.
Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С
Вы узнаете о всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.
Цена со скидкой 69%:
15 950 рублей 4 900 рублей + 5 консультаций в подарок.
Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С
На курсе вы получите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.
Цена со скидкой 74%:
18 990 рублей 4 900 рублей + 5 консультаций в подарок.
Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С
На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.
Цена со скидкой 74%:
18 990 рублей 4 900 рублей + 5 консультаций в подарок.
Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу
В 2024 году организации обязаны применять шесть ФСБУ и можно досрочно применять седьмой стандарт по НМА. Неприменение или неверное применение ФСБУ является грубой ошибкой в учете и отчетности, за которое штрафуют налоговики.
Вам не надо самостоятельно читать 200+ страниц стандартов ― эксперты это сделали за вас и подготовили онлайн-курс на понятном языке, без канцеляризмов.
Цена со скидкой 62%:
12 790 рублей 4 900 рублей + 5 консультаций в подарок.
ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность
Узнайте, как без ошибок составлять отчетность по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ, страховым взносам, формировать бухгалтерскую отчетность и налоговые базы.
Цена со скидкой 69%:
15 990 рублей 4 900 рублей + 5 консультаций в подарок.
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