Google выплатит российской «дочке» 10 млрд рублей

Суд признал недействительной сделку по перечислению дивидендов иностранной компании. За этим действием скрывался вывод средств.

Арбитражный суд Москвы взыскал с Google International больше 10 млрд рублей по требованию конкурсного управляющего компании «Гугл».

Сделку по перечислению дивидендов в размере 9,5 млрд рублей единственному акционеру Google признали недействительной, равно как и уплату налогов в размере 500 млн рублей. Управляющий посчитал целью операций — вывод средств и причинение вреда кредиторам российской компании «Гугл».

16 июня 2022 года ООО «Гугл» подало заявление о банкротстве, в октябре 2023 суд признал несостоятельность компании. Основной кредитор — ФНС с требованием выплатить 19,6 млрд рублей.

Кроме того, у фирмы есть долги по зарплатам и пособиям на 271,2 млн рублей и задолженность по обязательным платежам в размере 85,7 млн.