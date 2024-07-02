Работодатели будут сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета

Правительство одобрило законопроект, по которому работодатели смогут передавать в военкоматы информацию для воинского учета через Госуслуги и реестр воинского учета.

Правительство поддержало законопроект с правом работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках через реестр воинского учета.

Руководители и ответственные лица будут направлять в военкоматы информацию о военнообязанных сотрудниках в течение пяти дней с момента изменения сведений о них. Сообщения предлагают оправлять через портал Госуслуг, а также реестр воинского учета.

«Заявленная задача законодателями — исключение ошибок при призыве. Хотя электронный реестр призывников до настоящего времени не создан, это не мешает законопроектом вменять на перспективу в обязанность работодателям вносить туда сведения», — сказал политолог Павел Склянчук.

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и об электронных повестках.