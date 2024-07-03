В России появятся цифровые паспорта промышленной продукции

Постановление от 29.06.2024 № 896 с правилами формирования и использования цифровых паспортов промышленной продукции позволит:
упорядочить информацию о выпускаемой в России промышленной продукции;
выявить недостающие позиции;
определить приоритетный порядок господдержки.
Цифровые паспорта будут формироваться в государственной информационной системе промышленности и обеспечат совершенствование системы каталогизации продукции.
Данные паспортов будут публиковаться в открытом доступе в интернете. Покупатели промышленной продукции смогут подобрать аналоги импорту и выбрать лучшее предложение, заверяет кабмин.
Ранее мы писали, что российскую промышленность поддержат дополнительно: новый закон.
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