В России появятся цифровые паспорта промышленной продукции

Можно ли уволить часто болеющего сотрудника

Если сотрудник постоянно болеет, его работу приходится делить между другими работниками. Это не лучшим образом сказывается на производительности труда, да и на микроклимате в коллективе тоже, ведь никому не нравится выполнять чужие обязанности. В таких ситуациях даже у самого благосклонного работодателя появляются мысли об увольнении постоянно отсутствующего сотрудника. Но можно ли это сделать?