При продаже нежилой бизнес-недвижимости минимальный срок владения не имеет значения

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.06.2024 № 03-04-05/50875.
Можно не платить НДФЛ, если более 5 (или 3) лет владеть таким имуществом, используемом в бизнесе:
жилой дом;
квартира;
комната;
садовый дом;
транспортное средство.
Нежилые помещения в этот список не входят. Поэтому при любом сроке владения будет налогооблагаемый доход.
При этом если физлицо, продавшее это имущество, является ИП, доход от продажи будет облагаться в рамках его режима налогообложения – например, по УСН.
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