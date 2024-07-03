При продаже нежилой бизнес-недвижимости минимальный срок владения не имеет значения

Доходы от продажи недвижимости не облагаются НДФЛ, если владеть объектом более минимального срока владения. Но это правило не применяют при продаже недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности.

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.06.2024 № 03-04-05/50875.

Можно не платить НДФЛ, если более 5 (или 3) лет владеть таким имуществом, используемом в бизнесе:

жилой дом;

квартира;

комната;

садовый дом;

транспортное средство.

Нежилые помещения в этот список не входят. Поэтому при любом сроке владения будет налогооблагаемый доход.

При этом если физлицо, продавшее это имущество, является ИП, доход от продажи будет облагаться в рамках его режима налогообложения – например, по УСН.