🔥 Внесли поправки ко второму чтению законопроекта о налоговой реформе-2025

Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об усовершенствовании налоговой системы в РФ. Об этом сказано на сайте Минфина. Основные изменения:

Курортный сбор будет преобразован в «туристический налог», его ставка будет постепенно расти с 1% от стоимости проживания в отелях в 2025 году до 5% в 2029 году.

НДФЛ для операций с цифровыми финансовыми активами и с ценными бумагами не будет превышать 15%.

Налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО увеличили до 18 тыс. рублей. Это значит, что за год получится вернуть 2 340 рублей.

Ставки акцизов будут индексироваться на уровень прогноза по инфляции — на 4%.

Те, кто применяет УСН и имеет доходы меньше 60 млн рублей в год, будут освобождены от НДС. В том числе при реализации подакцизной продукции.

Для IT-компаний будет действовать до 2030 года пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 5%.