🔥 Внесли поправки ко второму чтению законопроекта о налоговой реформе-2025

Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об усовершенствовании налоговой системы в РФ. Об этом сказано на сайте Минфина. Основные изменения:
Курортный сбор будет преобразован в «туристический налог», его ставка будет постепенно расти с 1% от стоимости проживания в отелях в 2025 году до 5% в 2029 году.
НДФЛ для операций с цифровыми финансовыми активами и с ценными бумагами не будет превышать 15%.
Налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО увеличили до 18 тыс. рублей. Это значит, что за год получится вернуть 2 340 рублей.
Ставки акцизов будут индексироваться на уровень прогноза по инфляции — на 4%.
Те, кто применяет УСН и имеет доходы меньше 60 млн рублей в год, будут освобождены от НДС. В том числе при реализации подакцизной продукции.
Для IT-компаний будет действовать до 2030 года пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 5%.
Компании получат льготы по налогу на прибыль, если будут пользоваться российским программным обеспечением.
Комментарии17
Ещё бы и лимит до 100 млн увеличили хотя бы...
Уже лучше, хотя бы хоть какое просветление. Для мелкой розницы - плюс
У нас как раз небольшое превышение этой границы (реально небольшое, в пределах 5 млн). Знаете, будет обидно...
Понимаю, но походу это теперь реальность, с которой придётся считаться
ну эта обида завсегда во все времена у всех была. Хоть и у простых людей.
Вот полагаются какие-то пособия, помощи. Но сейчас их стали выдавать при соответствующем уровне дохода.
Чуть в справке о доходе лишний рупь - пособие не положено. И понеслись проклятия......
Оно и понятно. Те, у кого доход 59,9 млн и 60,5 млн будут поставлены в заведомо неравные условия.
Мало того, те у кого доход 60 млн +1 руб уже влетели
да хоть и 100 млн границу сделай. Тут же будет пост от тех у кого 99 и 101. Можно и 1 млрд прописать - и тоже будут "обиженный и оскорблённые" , кто на грани
Так вопрос заключается в том, что если это УСН, то для всех УСН-щиков должны быть одинаковые правила. А когда начинается вот такая вакханалия, то и появляются обиженные и оскорблённые
Именно так.
Думала, думала и назрел вопрос, вот в это:
60 млн входит? Или 60 млн = НДС?
Ну вот же, теперь точно все побегут сдавать ГТО. 2340 это Вам не 650)))
195 рублей в месяц. Замучаешься тратить.
С государственной овцы хоть шерсти клок))
А Вы не тратьте, копите, копите...)))