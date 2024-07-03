🌴 С 2025 года введут туристический налог

Вместо курортного сбора установят туристический налог. Это будет местный налог, и вводить его муниципалитеты смогут самостоятельно.

Внесли поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы с 2025 года. Текст поправок пока не опубликован, но краткий перечень есть на сайте Минфина.

Ставка налога будет расти постепенно: 2025 год – 1%;

2026 год – 2%;

2027 год – 3%;

2028 год – 4%;

2029 год и далее – 5%.

База для налога – стоимость проживания.

Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.

Будут льготные категории. В частности, налог не будут платить участники специальной военной операции. Местные власти могут расширять перечень льготников.

О том что, внесли поправки ко второму чтению законопроекта о налоговой реформе-2025, мы писали здесь.