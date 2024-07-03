🌴 С 2025 года введут туристический налог

Внесли поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы с 2025 года. Текст поправок пока не опубликован, но краткий перечень есть на сайте Минфина.
Ставка налога будет расти постепенно:
2025 год – 1%;
2026 год – 2%;
2027 год – 3%;
2028 год – 4%;
2029 год и далее – 5%.
База для налога – стоимость проживания.
Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.
Будут льготные категории. В частности, налог не будут платить участники специальной военной операции. Местные власти могут расширять перечень льготников.
О том что, внесли поправки ко второму чтению законопроекта о налоговой реформе-2025, мы писали здесь.
Комментарии2
5% к стоимости проживания - это немало. Налог за передвижения россиян по России...
ЧТО??? То есть, два разных человека, живущие в одном отеле в номерах разных категорий будут платить разный налог? Это как???