Аренду недвижимости в Беларуси можно включать в расходы по УСН

Расходы по УСН должны быть обоснованы, документально подтверждены и входить в перечень статьи 346.16 НК.

В частности, в этот перечень входят расходы на арендные платежи за арендуемое имущество.

Нет запрета учитывать аренду за границей.

Таким образом, при УСН можно учесть в расходах аренду нежилого помещения, находящегося на территории Республики Беларусь и используемого в предпринимательской деятельности.

Такой вывод Минфин делает в письме от 17.06.2024 № 03-11-11/55361.

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