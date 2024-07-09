Аренду недвижимости в Беларуси можно включать в расходы по УСН

В частности, в этот перечень входят расходы на арендные платежи за арендуемое имущество.
Нет запрета учитывать аренду за границей.
Таким образом, при УСН можно учесть в расходах аренду нежилого помещения, находящегося на территории Республики Беларусь и используемого в предпринимательской деятельности.
Такой вывод Минфин делает в письме от 17.06.2024 № 03-11-11/55361.
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