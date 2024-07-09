У маркетплейсов проблема с доставкой товаров из Китая

Покупатели и продавцы на Ozon Global пожаловались на трудности с заказом бытовой техники из Китая. Они возникли из-за проблем с взаиморасчетами.

Маркетплейсы и селлеры, которые работают на зарубежных площадках, столкнулись с проблемой при доставке товаров из КНР. С весны 2024 года большинство иностранных банков усложнили контроль контрагентов при проведении расчетов из-за риска попасть под вторичные санкции США.

Ситуация также осложняется тем, что Евросоюз установил запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений, которая стала аналогом SWIFT. Об этом пишет «Коммерсант».

С апреля 2024 года для частных лиц начал действовать порог беспошлинного ввоза товаров в РФ в 200 евро. Раньше лимит составлял 1 тыс. евро. По этим причинам с российских онлайн-площадок постепенно пропадает дорогостоящая техника из Китая. Селлеры переориентируются на более дешевые позиции.

В июне 2024 года продажи зарубежной электроники сократились на 16% из-за снижения лимита беспошлинного ввоза.