Водителей старше 80 лет могут обязать проходить медобследование

Такое дополнение в закон о безопасности дорожного движения предложил вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Он считает, что введение обязательства проходить повторное медосвидетельствование при достижении 80 лет поможет выявить заболевания, которые могут серьезно повлиять на способность управлять транспортным средством — такие как деменция, сердечные болезни или другие хронические состояния.

«В то же время, согласно данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, даже при нормальном старении у пожилых людей притупляется острота чувств и снижается способность запоминать. При этом из всех типов памяти хуже функционирует в основном кратковременная память. С возрастом у людей в ускоренном порядке могут ухудшаться зрение, слух, реакция и когнитивные способности, что увеличивает риск ДТП», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас по закону есть несколько причин для прохождения медобследования при получении водительских прав. К примеру, в связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия.