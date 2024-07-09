Станет меньше проверок бизнеса полицией: минус 46 составов КоАП

Из компетенции органов внутренних дел закон исключает составы правонарушений в области финансов, налогов, страхования, рынка ценных бумаг, предпринимательской деятельности и ряд других. Это должно снизить административную нагрузку на бизнес.
Документ призван устранить дублирование полномочий полиции и контрольно-надзорных органов при составлении протоколов по делам об административных правонарушениях.
Сейчас полицейские полномочны возбуждать и рассматривать дела по 663 составам административных правонарушений. Из них 197 связаны с нарушением обязательных требований.
Документ исключил 46 составов административных правонарушений из сферы ведения МВД: в области охраны собственности, окружающей среды, природопользования и обращения с животными, предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгметаллов и драгоценных камней и др.
Сократить число проверок предпринимателей полицейскими ранее предложил председатель ГД Вячеслав Володин в ходе больших парламентских слушаний о развитии МСП.
Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
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