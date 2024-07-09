Станет меньше проверок бизнеса полицией: минус 46 составов КоАП

Госдума во втором и третьем чтениях приняла разработанным Правительством закон с изменениями в КоАП об устранении дублирования полномочий полиции и контрольных (надзорных) органов.

Из компетенции органов внутренних дел закон исключает составы правонарушений в области финансов, налогов, страхования, рынка ценных бумаг, предпринимательской деятельности и ряд других. Это должно снизить административную нагрузку на бизнес.

Документ призван устранить дублирование полномочий полиции и контрольно-надзорных органов при составлении протоколов по делам об административных правонарушениях.

Сейчас полицейские полномочны возбуждать и рассматривать дела по 663 составам административных правонарушений. Из них 197 связаны с нарушением обязательных требований.

Документ исключил 46 составов административных правонарушений из сферы ведения МВД: в области охраны собственности, окружающей среды, природопользования и обращения с животными, предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгметаллов и драгоценных камней и др.

Сократить число проверок предпринимателей полицейскими ранее предложил председатель ГД Вячеслав Володин в ходе больших парламентских слушаний о развитии МСП.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.