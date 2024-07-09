Кредиторы банков-банкротов быстрее получат свои средства: новый закон

Закон установил такой порядок распоряжения имуществом: в отношении имущества кредитной организации (кроме прав требования о привлечении к субсидиарной ответственности) в качестве обязательного условия заключения кредитором первой очереди соглашения об отступном выступает внесение на специальный банковский счет должника суммы в размере, достаточном для погашения в полном объеме требований:
по текущим платежам физлиц — перед которыми кредитная организация несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью;
второй очереди.
В отношении прав требования о привлечении к субсидиарной ответственности в делах о банкротстве банков будет возможность вынесения судебного акта:
о доказанности наличия оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности;
или о привлечении к субсидиарной ответственности.
Кредиторам направят сообщения о праве выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности. — взыскание, продажа или уступка.
Решение принимает большинство кредиторов, кроме голосов тех, кто выбрал уступку.
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