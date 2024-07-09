Экспедитор на УСН выставляет клиентам счета-фактуры от своего имени и регистрирует их в журнале

Упрощенцы, которые ведут деятельность в интересах другого лица на основе договоров транспортной экспедиции, обязаны вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.06.2024 № 07-01-09/51744.

Когда экспедитор приобретает услуги от своего имени для клиента, счет-фактуру он заполняет так:

в строках 2 «Продавец», 2а «Адрес» и 2б «ИНН/КПП продавца» указывается наименование экспедитора, его адрес из ЕГРЮЛ, ИНН и КПП экспедитора.

К счету-фактуре, выставляемом экспедитором клиенту, надо приложить заверенные копии счетов-фактур, выставленных продавцом услуг экспедитору при приобретении услуг для клиента и переданных экспедитором клиенту.

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