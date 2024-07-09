Первичка может быть любая, но с обязательными реквизитами

Расходы, которые учитывают при расчете налога на прибыль, должны быть подтверждены документам.

Обязательные реквизиты первичных документов в законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухучете». Это:

наименование документа;

дата составления;

наименование компании;

содержание факта хозяйственной жизни;

величина натурального и денежного измерения;

наименование должности ответственного лица;

ФИО и подпись ответственного лица.

При этом в НК не прописаны конкретные виды документов, которые могут использоваться в качестве первичных для подтверждения фактов хозяйственной жизни.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.06.2024 № 03-03-06/1/51798.

Кстати, отсутствие первички считается грубым нарушением по НК, за которое грозит штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей — письмо Минфина от 29.09.2023 № 07-01-10/93106.

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