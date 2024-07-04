Старший по дому не может быть самозанятым, потому что он работник и посредник

У председателя совета многоквартирного дома (МКД) – трудовые отношения с жильцами. И при этом такие отношения еще и по типу агентских. Поэтому нужно платить НДФЛ и взносы, а НПД — нельзя.

Раз они трудовые, то будут взносы и НДФЛ. А раз агентские, нельзя применять к ним налог на профессиональный доход.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.04.2024 № 03-11-11/35076.

На общем собрании жильцов выбирается способ управления МКД (в том числе через управляющую компанию), избираются члены совета МКД и председатель совета МКД, а также принимается решение о выплате им вознаграждения.

В решении прописывают размер вознаграждения, условия и порядок выплаты.

Начинаются трудовые отношения председателя МКД с жильцами, даже если трудовой договор не оформлен. Взносы начисляет УК.

При этом УК не имеет права уменьшать вознаграждение домовому активисту на сумму страховых взносов, которые на это вознаграждение начисляются.

Быть самозанятым и платить с этого вознаграждения НПД председатель совета МКД не может, потому что:

налицо признаки трудовых отношений;

это посреднические услуги — выполнение представительских, организационных и контролирующих функций в интересах собственников МКД.

При трудовых отношениях и посреднических услугах применять НПД нельзя.

Ранее Минфин пояснял, что платить взносы за старшего по дому может кто-то один из жильцов, которому поручат этим заниматься.