Старший по дому не может быть самозанятым, потому что он работник и посредник

Раз они трудовые, то будут взносы и НДФЛ. А раз агентские, нельзя применять к ним налог на профессиональный доход.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.04.2024 № 03-11-11/35076.
На общем собрании жильцов выбирается способ управления МКД (в том числе через управляющую компанию), избираются члены совета МКД и председатель совета МКД, а также принимается решение о выплате им вознаграждения.
В решении прописывают размер вознаграждения, условия и порядок выплаты.
Начинаются трудовые отношения председателя МКД с жильцами, даже если трудовой договор не оформлен. Взносы начисляет УК.
При этом УК не имеет права уменьшать вознаграждение домовому активисту на сумму страховых взносов, которые на это вознаграждение начисляются.
Быть самозанятым и платить с этого вознаграждения НПД председатель совета МКД не может, потому что:
налицо признаки трудовых отношений;
это посреднические услуги — выполнение представительских, организационных и контролирующих функций в интересах собственников МКД.
При трудовых отношениях и посреднических услугах применять НПД нельзя.
Ранее Минфин пояснял, что платить взносы за старшего по дому может кто-то один из жильцов, которому поручат этим заниматься.
Комментарии1
И что этим хотел сказать Минфин? Уж не из своих ли средств УК должна платить взносы?