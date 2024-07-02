🏠🙋 Платить налоги и сдавать отчеты за старшего по дому может не УК, а кто-то из жильцов

Впрочем, не обязательно вмешивать УК в отношения между жильцами и старшим по дому. Можно обойтись и своими силами.
Об этом заявляет Минфин в письме от 29.01.2024 № 03-15-05/6699.
Если общим собранием жильцов будет принято решение о выплате вознаграждения активисту без участия УК, то исчислять и уплачивать страховые взносы с вознаграждения может один из собственников квартир, которому предоставлено право выступать (осуществлять действия) от имени всех собственников помещений в МКД.
При этом данный человек должен зарегистрироваться в ИФНС как плательщик страховых взносов и сдавать РСВ и ПСФЛ.
А вот 6-НДФЛ этому человеку сдавать не надо, потому что он не будет налоговым агентом. НДФЛ будет платить сам председатель совета МКД по декларации 3-НДФЛ.
Кстати, ранее Минфину задавали вопрос: если отношения у активиста с жильцами – трудовые, то что с отпуском и больничными? Кто и как все это будет оплачивать? Ведомство в письме от 01.02.2024 № 03-15-03/8069 сообщает, что вопросы – не по адресу. За трудовые дела отвечает Минтруд. Вот его и надо спрашивать.
Комментарии7
вау, очередной шедевр. это стеб такой над зравым смыслом?
Это очередное издевательство. Всё с ног на голову. К данному письму нужно будет новое, в котором будет рассказано, кто будет начислять и оплачивать работу того самого "данного человека", который будет
И ещё письмо о том, кто будет начислять и оплачивать работу того, кто будет начислять и оплачивать работу того самого "данного человека"
И так далее....
вот я про это же. причем под соусом заботы.
вот не верю, что эти индивиды могуть быть такими ограниченными, чтоб на полном серьезе писать такую чушь. поэтому я вижу в этом именно издевательство над людьми.
А я склоняюсь к тому, что "они" нас и за людей-то не считают - так, путается кто-то у "них" под ногами, какие-то вопросы задаёт, мешает наслаждаться жизнью в их параллельной реальности((
так ведь не просили. "они" сами решили, что вот надо чтоб эти отчет были. даже суды сказали что нет там трудовых отношений. но все равно протащили. вот только кому это действительно надо - вопрос открытый.
А этот "данный человек" будет это всё делать бесплатно или с ним тоже надо будет заключать договор, выплачивать вознаграждение, облагаемое тем же НДФЛ и теми же СВ?😂
Ну вот жильцы избрали такого "козла отпущения", который зарегистрировался в ФНС и будет сдавать отчеты, а половина из них деньги на зарплату и налоги не сдали. Кто будет отвечать за задержку выплаты зарплаты управляющему и несвоевременную оплату взносов?