🏠🙋 Платить налоги и сдавать отчеты за старшего по дому может не УК, а кто-то из жильцов

Минфин неоднократно утверждал, что председатель совета МКД вступает в трудовые отношения с собственниками квартир. А управляющая компания за счет средств, собранных с жильцов, платит ему вознаграждение, сдает РСВ и 6-НДФЛ.

Впрочем, не обязательно вмешивать УК в отношения между жильцами и старшим по дому. Можно обойтись и своими силами.

Об этом заявляет Минфин в письме от 29.01.2024 № 03-15-05/6699.

Если общим собранием жильцов будет принято решение о выплате вознаграждения активисту без участия УК, то исчислять и уплачивать страховые взносы с вознаграждения может один из собственников квартир, которому предоставлено право выступать (осуществлять действия) от имени всех собственников помещений в МКД.

При этом данный человек должен зарегистрироваться в ИФНС как плательщик страховых взносов и сдавать РСВ и ПСФЛ.

А вот 6-НДФЛ этому человеку сдавать не надо, потому что он не будет налоговым агентом. НДФЛ будет платить сам председатель совета МКД по декларации 3-НДФЛ.

Кстати, ранее Минфину задавали вопрос: если отношения у активиста с жильцами – трудовые, то что с отпуском и больничными? Кто и как все это будет оплачивать? Ведомство в письме от 01.02.2024 № 03-15-03/8069 сообщает, что вопросы – не по адресу. За трудовые дела отвечает Минтруд. Вот его и надо спрашивать.