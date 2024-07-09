Названо главное препятствие для развития туризма в России

«Вы хорошо знаете, что это ведет к росту цен, как сегодня растет стоимость номера в гостиницах почти в еженедельном режиме. И почему это происходит? Главное, конечно, это дефицит места размещения. Мы говорим о том, что есть задача увеличить в два раза внутренний туризм в нашей стране. Но при этом, если у нас не появится новых отелей, новых мест размещения, реализовать это будет невозможно», — сказал Прокофьев.

По его словам, последствия от туристического налога могут вызвать рост фискальной нагрузки на эту отрасль в перспективе на 63%. При этом ранее был предпринят целый ряд усилий для того, чтобы стимулировать развитие мест размещения. В их число вошли:

обнуление НДС;

поддержка и субсидирование создания некапитальных мест размещения;

льготное кредитование по 141-му постановлению правительства.

«И одновременно сейчас предлагается вот таким образом серьезно повысить фискальную нагрузку на эту отрасль. Большой вопрос, сможет ли тогда быть выполнена задача увеличения в два раза показателей внутреннего туризма в нашей стране. Будет ли он доступен для наших граждан, если будут реализованы подобные подходы. Поэтому мы считаем, что такие предложения должны широко обсуждаться в туристической отрасли, прежде чем выходить с такими предложениями со столь существенным увеличением налоговой нагрузки», — заключил Прокофьев.

Ранее мы писали, что правительство представило обновленный нацпроект по туризму.