Госдума приняла поправки в бюджет 2024-2026 годов

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли закон с изменениями в федеральный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.

Согласно законопроекту, расходы вырастут на 522 млрд рублей — до 37,182 трлн. Доходы почти не изменятся. Дефицит возрастет до 2,12 трлн или на 1,1% ВВП.

Увеличение расходов связано с реализацией послания Владимира Путина Федеральному собранию. Заметнее всего увеличатся расходы на общегосударственные нужды (+221,6 млрд), ЖКХ (+114,2 млрд), экономику (+92,1 млрд) и образование (+43,2 млрд).

«Дополнительные средства будут направлены на увеличение поддержки регионов, в том числе новых субъектов РФ, на индексацию пенсий и стипендий, выплаты ветеранам», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

650 млн рублей пойдут на поддержку славянских университетов, чтобы в странах СНГ сохранилось знание русского языка. 47,8 млрд направят на выплаты многодетным семьям по ипотеке.

Классным руководителям в школах и кураторам в колледжах будут дополнительно платить 10 тыс. рублей — на это из бюджета уйдет 33,2 млрд. Выплаты получат больше 539 тыс. учителей.

Ранее мы писали, что зарплаты учителей уравняют.