Одобрен закон о налоговом вычете для венчурных инвесторов

Сегодня Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект о расширении перечня оснований применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

Проект закона предлагает предоставить право применять инвестиционный вычет организациям при осуществлении ими венчурных или прямых инвестиций в инновационные проекты или инновационную деятельность.

Предусмотрены требования к договорам для получения вычета:

они должны быть сроком не менее 5 лет , без права досрочного прекращения, уступки прав или выдела доли по договору;

информация о договоре должна быть включена в региональный реестр инвестиционных товариществ для осуществления прямых или венчурных инвестиций;

в рамках договора должны идти венчурные или прямые инвестиции в инновационные проекты или инновационную деятельность, реализуемые малыми технологическими компаниями (МТК).

В пояснительной записке сказано, что принятие законопроекта обеспечит получение организациями налоговых стимулов для венчурных инвестиций, будет способствовать созданию региональных венчурных фондов, увеличению притока таких инвестиций в МТК, реализующие инновационные проекты, а также позволит уменьшить размер прямых госсубсидий и компенсаций, направляемых на реализацию инновационных проектов.

В случае подписания президентом закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль (календарный год).