Зарплата директора-нерезидента облагается по ставке НДФЛ 30%

Если работник живет за границей, его зарплата считается полученной от источников не в РФ.

Но это не касается директоров компаний. Если сама компания находится в РФ, то она платит НДФЛ с зарплаты директора, который при этом может работать за границей.

Об этом сообщает Минфин в письме от 15.04.2024 № 03-04-05/34929.

Доходы в виде вознаграждения директоров и иные аналогичные выплаты членам совета директоров российской организации относятся к доходам от источников в РФ независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на них обязанности.

Если директор – нерезидент РФ, то его зарплата облагается НДФЛ 30%.

Что касается дистанционных сотрудников, их зарплата облагается по ставке 13% и 15%, даже если они нерезиденты и живут за границей. Речь идет о трудовых договорах, которые заключены по нормам главы 49.1 ТК.

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