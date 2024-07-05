Автомобилистов без ОСАГО собираются штрафовать каждый день

Транспортные средства без страховки будут отслеживать по камерам и присылать штрафы автоматически.

Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает водителей без полиса ОСАГО штрафовать автоматически и каждый день, пока они не оформят страховку.

«Представляется правильным внести поправки в КоАП, которые ограничат наложение штрафа за управление ТС без полиса ОСАГО, если такое нарушение было выявлено с помощью камер, одним разом в сутки. Действующая редакция кодекса не содержит подобного ограничения, поэтому штраф может выставляться неоднократно, что может стать существенным финансовым бременем для автомобилистов», — сказал «Парламентской газете» президент союза Евгений Уфимцев.

В РСА считают, что сейчас контроль за водителями без автогражданки ослаб. Недавно Госдума приняла закон, по которому ОСАГО больше не будет входить в список обязательных документов при регистрации транспортного средства. Кроме того, можно оформить страховку на срок от одного дня.

В 2023 году большинство водителей без ОСАГО ездят до первого штрафа, а потом оформляют страховку. Как считают авторы инициативы, автоматическая фиксация таких нарушений резко сократит число автомобилей без страховки, а также сделает дороги безопасными.