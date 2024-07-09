Центробанк разберется, почему водителям отказывают в оформлении ОСАГО на короткий срок

Центробанк заявил, что готов разобраться с отказами страховых компаний в оформлении краткосрочных полисов ОСАГО. Со 2 марта 2024 года автомобилисты имеют право оформить договор на срок от одного для до трех месяцев.
«Страховщики не вправе отказывать владельцам транспортных средств в оформлении краткосрочных полисов ОСАГО при предоставлении необходимых документов. Если автовладелец столкнулся с такой проблемой, то он может пожаловаться на неправомерные действия в Банк России, который разберется со сложившейся ситуацией и, если выявит нарушения, примет к такому страховщику необходимые меры», — сказали в ЦБ.
Краткосрочные полисы актуальны для тех, кто пользуется транспортным средством в течение ограниченного периода времени. Например, чтобы поехать на дачу и обратно.
Со 2 марта до конца мая 2024 года страховщики оформили почти 11 тыс. краткосрочных полисов, а в июне — уже больше 13 тыс. Средняя премия составила всего 353 рубля.
Недавно мы писали, что Российский союз страховщиков предложил каждый день штрафовать водителей без ОСАГО, пока они не оформят полис.
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