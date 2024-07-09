₽ Заказать рекламу
ОСАГО

Центробанк разберется, почему водителям отказывают в оформлении ОСАГО на короткий срок

Краткосрочный полис ОСАГО со 2 марта можно получить на срок от одного дня. Однако не все страховые компании готовы оформить такой продукт.

Центробанк заявил, что готов разобраться с отказами страховых компаний в оформлении краткосрочных полисов ОСАГО. Со 2 марта 2024 года автомобилисты имеют право оформить договор на срок от одного для до трех месяцев.

«Страховщики не вправе отказывать владельцам транспортных средств в оформлении краткосрочных полисов ОСАГО при предоставлении необходимых документов. Если автовладелец столкнулся с такой проблемой, то он может пожаловаться на неправомерные действия в Банк России, который разберется со сложившейся ситуацией и, если выявит нарушения, примет к такому страховщику необходимые меры», — сказали в ЦБ.

Краткосрочные полисы актуальны для тех, кто пользуется транспортным средством в течение ограниченного периода времени. Например, чтобы поехать на дачу и обратно.

Со 2 марта до конца мая 2024 года страховщики оформили почти 11 тыс. краткосрочных полисов, а в июне — уже больше 13 тыс. Средняя премия составила всего 353 рубля.

Недавно мы писали, что Российский союз страховщиков предложил каждый день штрафовать водителей без ОСАГО, пока они не оформят полис.

Начать дискуссию

Законопроекты

Конфискат будут передавать в регионы

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о передаче в собственность региональных властей имущества, конфискованного за административное правонарушение.

1

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

С 1 июля действуют новые электронные реестры для экспортеров

Подтверждать ставку НДС 0% при экспорте с 2024 года надо электронными реестрами.

Обучение для бухгалтеров

😻 Еще больше онлайн-курсов по 3 690 рублей!

Только один день — 5 июля — вы можете купить онлайн-курсы по воинскому учету, НДС, госзакупкам за 3 690 рублей. Кроме этого, впервые в акции участвует наш курс по учету в строительстве! Успейте воспользоваться уникальным шансом и купить лучшие онлайн-курсы по выгодным ценам.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягятель. Новая задачка

Даже условие не смог понять) Ответ сразу не спойлерим!

🧠Пятничный мозгонапрягятель. Новая задачка
11
Entera
Хранение документов

Сроки хранения бухгалтерских документов: памятка для бизнеса

Когда документов в бухгалтерии накапливается слишком много, есть соблазн отправить пару коробок в макулатуру. Но если уничтожить бумаги раньше времени, бизнесу грозят штрафы. Кроме того, ИФНС доначислит налоги без документального подтверждения расходов и вычетов.

Сроки хранения бухгалтерских документов: памятка для бизнеса
1
НДФЛ

Зарплата директора-нерезидента облагается по ставке НДФЛ 30%

Если работник живет за границей, его зарплата считается полученной от источников не в РФ.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
SmartWidgets
Маркетинг

Семь секретов успешного продвижения медицинских услуг в интернете, которые вы упускаете

В современном мире интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, включая область медицинских услуг. Как маркетолог с многолетним опытом в продвижении клиник и врачей в сети, я вижу, что многие специалисты здравоохранения все еще не используют весь потенциал онлайн-маркетинга. Ошибки и упущенные возможности в стратегии продвижения могут стоить драгоценного времени, денег и как следствие потери потенциальных пациентов.

Семь секретов успешного продвижения медицинских услуг в интернете, которые вы упускаете
ОСАГО

Центробанк разберется, почему водителям отказывают в оформлении ОСАГО на короткий срок

Краткосрочный полис ОСАГО со 2 марта можно получить на срок от одного дня. Однако не все страховые компании готовы оформить такой продукт.

Уведомление по ЕНП

Юрлица должны сдать ЕНП-уведомление на имущественные налоги за 2 квартал

До 25 июля включительно бизнес, который платит имущественные налоги, должен с помощью уведомления по ЕНП сообщить налоговикам о начисленных сумма транспортного, земельного и налога на имущество.

Увольнение

Как уволить сотрудника в связи с выходом на пенсию

В статье разбираем, какой порядок увольнения работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Как уволить сотрудника в связи с выходом на пенсию
Ипотека

Кабмин хочет в два раза снизить размер кредита по IT-ипотеке

Сейчас 40% льготных кредитов IT-специалисты получают на покупку жилья именно в Москве. Чтобы не было перекосов, правительство начнет регулировать условия такой ипотеки.

Обучение для бухгалтеров

☀️ Все по 3 690 рублей! Нужные всем бухгалтерам курсы по летней цене!

До 5 июля включительно вы можете купить онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, финмоделированию и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!

Разборы законов

1 343
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Алексей Иванов
Финансовый анализ

Вертикальный анализ финансовой отчетности: зачем и как его проводить

Вертикальный анализ позволяет оценить структуру активов, пассивов и финансовых результатов компании. Рассказываю, как его проводить.

Вертикальный анализ финансовой отчетности: зачем и как его проводить
1
Маркетплейсы

Мишустин доработает законопроект о маркетплейсах

Участников сетевой торговли беспокоит запрет на субсидирование скидок маркетплейсами, а также требование установить сканеры для дистанционной проверки посылок.

Зарплата

Специальные комиссии будут следить, чтобы не было зарплатных долгов

В регионах будут работать межведомственные комиссии по противодействию формирования просроченной задолженности по зарплате.

Наталия Лукина
Самозанятые

Как работать с самозанятыми в 2024 году без рисков. Гайд в новом курсе «Клерка»

Привлекать самозанятых к сотрудничеству для бизнеса выгодно, но может быть и рискованным. Например, есть риск доначисления НДФЛ, взносов, а также штрафа, если Минтруд заподозрит подмену трудовых отношений договорами с самозанятыми. Как работать с самозанятыми и не нарушить закон, научим на курсе «Работа бизнеса с самозанятыми-2024: мониторинг Минтруда».

Как работать с самозанятыми в 2024 году без рисков. Гайд в новом курсе «Клерка»
Маркетплейсы

👔 Маркетплейсы будут передавать в ФНС информацию о выплатах продавцам. Мнение главы Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК)

Для точного расчета налогов в режиме АУСН налоговики будут собирать с маркетплейсов информацию о зачетах встречных требований селлеров и суммах агентских вознаграждений.

1
ОСАГО

Автомобилистов без ОСАГО собираются штрафовать каждый день

Транспортные средства без страховки будут отслеживать по камерам и присылать штрафы автоматически.

1

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Декларация по УСН

При переходе с упрощенки на ПСН обязанность сдавать декларации УСН остается

ИП на УСН в течение года может перейти на ПСН, оставаясь при этом на УСН.

Интересные материалы

Онлайн-кассы

Если оплата по безналу пришла от физлица, надо пробить чек ККТ

Если арендатор-ИП оплатил за аренду не со своего расчетного счета, а с личной карты, то у арендодателя возникает обязанность применить ККТ. А вот нарушения по лимиту расчетов, если сумма более 100 тыс. рублей, тут не будет, потому что оплата идет по безналу.

1