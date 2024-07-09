Специальные комиссии будут следить, чтобы не было зарплатных долгов

В регионах будут работать межведомственные комиссии по противодействию формирования просроченной задолженности по зарплате.

В ТК будет новая статья 158.1, которая посвящена борьбе с задолженностью по зарплате.

Такая норма заложена в законопроекте с поправками в ТК, который принят в первом чтении.

Региональные и местные власти, СФР, профсоюзы и объединения работодателей будут вести работу по таким направлениям:

профилактических меры для выявления и устранения причин формирования долга по зарплате, мониторинг просроченной задолженности по заработной плате;

привлечение к ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты в порядке, установленном законодательством;

содействие реализации мероприятий по погашению долгов по зарплате;

проведение разъяснительной работы по обеспечению трудовых прав работников.

Но межведомственные комиссии не наделяются полномочиями по госконтролю.

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