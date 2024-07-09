С 1 июля действуют новые электронные реестры для экспортеров

Подтверждать ставку НДС 0% при экспорте с 2024 года надо электронными реестрами.

Вместо контракта и таможенной декларации в ИФНС необходимо представить реестр в электронной форме, который содержит сведения из декларации и экспортного контракта.

С 1 июля экспортерам надо применять реестры из приказа от 26.12.2023 № ЕД-7-15/1003@.

Перевозчики в 1 квартале сдавали реестры по письму ФНС от 13.03.2024 № СД-4-15/2857@. Но с 1 июля им надо применять реестры, утвержденные приказом ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@.

Разъяснение по этому поводу дает ФНС в письме от 21.06.2024 № ЕА-4-15/7010@.

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