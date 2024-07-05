Минфин: 66% россиян зарабатывают первые деньги до совершеннолетия

В большинстве случаев первая работа не имеет отношения к той профессии, по которой сотрудник работает сейчас.

Около 66% россиян начинают работать еще до того, как им исполнится 18 лет. В 73% случаев первая работа никак не связана с профессией, которую сотрудник выбирает в будущем. Об этом сказано в комментарии Минфина ко второму этапу просветительской эстафеты «Мои финансы».

«Тема второго этапы эстафеты – финансовая независимость и управление деньгами <…> Мероприятия будут проходить в разных форматах: онлайн-встречи, очные лекции и мастер-классы, финансовые викторины, посвященные вопросам первого заработка», — говорится в сообщении.

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