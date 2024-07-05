Минфин: 66% россиян зарабатывают первые деньги до совершеннолетия

Около 66% россиян начинают работать еще до того, как им исполнится 18 лет. В 73% случаев первая работа никак не связана с профессией, которую сотрудник выбирает в будущем. Об этом сказано в комментарии Минфина ко второму этапу просветительской эстафеты «Мои финансы».
«Тема второго этапы эстафеты – финансовая независимость и управление деньгами <…> Мероприятия будут проходить в разных форматах: онлайн-встречи, очные лекции и мастер-классы, финансовые викторины, посвященные вопросам первого заработка», — говорится в сообщении.
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Комментарии4
И это быстро отбивает у них желание работать дальше 😁😁😁😁
у нас в офисе есть два сотрудника) на каникулах работают, 9 класс, сканируют документы, раскладывают архивы по коробкам, и т.д, сказали, что в офис точно работать не пойдут))) офисная работа не для них, скучно и муторно)))
Коллега как-то привела своего сына на такую-же работу. Продержался неделю. Периодически спрашивал, не надо ли что-нибудь куда-нибудь отнести,/принести. Расстроился, когда сказали, что в основном всё по ЭДО.
Резюме:
и мало денежек)))