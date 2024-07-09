Штрафы для авиадебоширов хотят повысить в разы

В Госдуму внесен депутатский законопроект, который предлагает увеличить административные штрафы в КоАП для авиадебоширов.

«Противоправные действия на борту воздушного судна должны оцениваться адекватнее, чем нынешние символические суммы штрафов — за хулиганские выходки, курение, распитие алкоголя и прямо связанные с этим “подвиги” в виде скандалов со стюардами, неподчинением законным требованиям КВС и прочее. Эти риски нужно купировать на старте», — пояснил у себя в Телеграм-канале глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Дополнительно в проекте закона обозначена необходимость информирования пассажиров об ужесточении ответственности за любые противоправные действия на борту.

«Подобное поведение слишком заранее отдыхающих, между прочим, значительно укорачивает их тропинку к «черному списку» пассажиров. Когда даже билеты на рейс купить невозможно. Иногда такое знание быстро отрезвляет, а несогласные могут оценить ажурность грани между КоАП и УК», — добавил Нилов.

По его мнению:

курильщиков на борту самолета — необходимо штрафовать в размере 3 000-5 000 рублей вместо нынешних 500-1 500;

за невыполнение требований командира воздушного судна — на сумму 8 000-12 000 рублей (против 2 000-5 000 сейчас);

увеличить штраф за мелкое хулиганство с 500-1000 до 5 000-10 000 руб.;

за нахождение в самолете в нетрезвом виде — с 500-1500 до 5 000-10 000 рублей.

По данным МВД в 2023 году было составлено свыше 15,5 тыс. административных протоколов за противоправные действия в самолете. Общее количество деструктивных пассажиров, с которыми авиакомпании расторгли договор перевозки, выросло на 11%.