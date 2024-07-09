Wildberries обновил оферту для российских продавцов

Основные изменения:

WB будет возвращать товары, если есть проблемы с маркировкой «Честный ЗНАК».

Если код распечатан без искажений и есть в системе — товар просканируют и отсортируют на складе.

Если при считывании маркировки возникают сложности — например, контрольно-идентификационный знак (КИЗ) не считывается с первого раза, код data matrix наклеен на стык и в других случаях, которые усложняют идентификацию КИЗ — продукция вернется в пункт выдачи, указанный в личном кабинете. При этом штрафы начисляться не будут — маркетплейс исключил соответствующий пункт из оферты.

Отметим, что это был один из наиболее распространенных штрафов, который приводил к многочисленным судебным спорам и недовольству продавцов.

Ввели ограничения по штрафам и зафиксировали это в новом пункте 9.8.6.

Изменили систему начисления штрафов за невыполненные заказы, которые были отменены продавцом или покупателем после недовоза товаров по модели продаж «Маркетплейс». Обновленный подход к расчетам поможет сократить расходы селлера.

Перенесли информацию о праве Wildberries приостановить выплаты продавцу в другой пункт оферты.

Если в ЛК продавца не указан ПВЗ для получения возвратов, Wildberries приостанавливает выплаты. После того, как продавец укажет пункт выдачи, выплаты возобновятся автоматически. Раньше это было зафиксировано в пункте 11.2.2, теперь — в пункте 5.9, подп.1. Это техническое изменение.

WB будет анонсировать автоакции за 5 дней до их начала.

Это упростит планирование кампаний на площадке. Изменение отражено в п. 12.8.1.

Эту информацию маркетплейс привел у себя в Телеграм-канале.