Минфин: авансовый счет-фактуру можно выставлять только на незакрытые на конец месяца авансы

При оказании услуг в течение 5 дней после получения предоплаты надо выставить счет-фактуру. Но если идет непрерывное долгосрочное оказание услуг в адрес одного и того же покупателя, можно упростить этот процесс.

Разъяснение по поводу предоплаты за лизинг дал Минфин в письме от 27.04.2024 № 03-07-09/40301.

Выставлять счета-фактуры на аванс можно не реже одного раза в месяц не позднее 5-го числа следующего месяца.

В данном случае предоплатой можно считать разницу, образовавшуюся по итогам месяца между оплатой и отгрузкой в адрес клиента.

В таких счетах-фактурах надо указывать сумму предоплаты, в счет которой в этом месяце услуги не оказывались.

О том, как бухгалтеры в 1С формируют авансовые счета-фактуры, мы рассказывали тут.

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