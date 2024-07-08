Минфин: авансовый счет-фактуру можно выставлять только на незакрытые на конец месяца авансы

Разъяснение по поводу предоплаты за лизинг дал Минфин в письме от 27.04.2024 № 03-07-09/40301.
Выставлять счета-фактуры на аванс можно не реже одного раза в месяц не позднее 5-го числа следующего месяца.
В данном случае предоплатой можно считать разницу, образовавшуюся по итогам месяца между оплатой и отгрузкой в адрес клиента.
В таких счетах-фактурах надо указывать сумму предоплаты, в счет которой в этом месяце услуги не оказывались.
О том, как бухгалтеры в 1С формируют авансовые счета-фактуры, мы рассказывали тут.
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Счет-фактура - мужского рода! "Минфин: авансовЫЙ счет-фактуру..."