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Налоговые изменения 2025

Когда при УСН не будет НДС: поправки в НК-2025 ко второму чтению

Бизнесу на УСН не придется сдавать уведомление на освобождение от НДС, если доход за прошлый год составил менее 60 млн рублей. Право работать без НДС сохраняется, пока доход за текущий год не превысит 60 млн рублей.

Освобождение от НДС по статье 145 НК в этом случае будет автоматическое. Такая норма прописана в законопроекте с поправками в НК, который готов ко второму чтению.

Новые организации и ИП на УСН освобождаются от НДС с даты регистрации бизнеса.

Остальные – при условии, что в прошлом году доход был менее 60 млн рублей.

Причем для упрощенцев этот доход считают кассовым методом. А если компания перешла с ОСНО на УСН, то прошлогодний доход считают по нормам главы 25 НК (налога на прибыль).

Если ИП применял ОСНО+ПСН, ЕСХН+ПСН, УСН+ПСН, то его доход для лимита суммируют по обеим системам налогообложения.

Реализация подакцизных товаров не будет препятствием для освобождения от НДС для упрощенцев.

Как только доход превысит 60 млн рублей, упрощенец становится плательщиком НДС – с 1 числа месяца, в котором произошло превышение. Для ИП на УСН + ПСН лимит считают по двум системам.

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Когда при УСН не будет НДС: поправки в НК-2025 ко второму чтению

Бизнесу на УСН не придется сдавать уведомление на освобождение от НДС, если доход за прошлый год составил менее 60 млн рублей. Право работать без НДС сохраняется, пока доход за текущий год не превысит 60 млн рублей.

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